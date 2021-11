Grillo jr, udienza preliminare rinviata al 26 novembre

Caso Grillo, udienza preliminare che deciderà se si andrà a processo rinviata. Oggi assenti in Aula Ciro e i suoi tre amici, accusati di stupro di gruppo

Rinviata al 26 novembre l'udienza preliminare nell'incontro di oggi delle 12, al Tempio di Pausania, davanti alla gip Caterina Interlandi, per decidere se Ciro e i suoi tre amici saranno riniviati a giudizio, imputati per accuse di stupro di gruppo, erano presenti tutti i legali: Enrico Grillo e Andrea Vernazza per Ciro Grillo, Ernesto Monteverde e Mariano Mameli per Edoardo Capitta e Alessandro Vaccaro per Vittorio Lauria, Gennaro Velle per Francesco Corsiglia.

I quattro giovani della Genova bene, tra i quali c'è il figlio del garante 5S, Beppe Grillo, sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza italo norvegese di 19 anni, avvenuta in Costa Smeralda nel luglio 2019 nella villa di Ciro Grillo. "Ogni volta che si parla sui giornali di questa vicenda - commenta Giulia Bongiorno legale della presunta vittima all'arrivo in Tribunale - per la mia assistita è come spargere sale sulla ferita". "L'enfatizzazione che c'è stata a livello mediatico - aggiunge Bongiorno - per la mia assistita è una prova dura". La legale non fa previsioni su quello che potrebbe accadere dopo l'udienza di oggi: "Aspettiamo di capire cosa accadrà oggi, poi parliamo del futuro".

