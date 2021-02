"I neri come te portano il virus". Fatta scendere dal treno per due starnuti

L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Resta alta l'allerta e il numero dei contagiati preoccupa. Ancora più drammatica la situazione per quanto riguarda i decessi giornalieri. A far paura in questa fase sono soprattutto le varianti e causa di questo si è registrato un brutto episodio di cronaca su un treno. "Sono i neri come te a portare il virus". E' quanto avrebbe detto una passeggera del regionale Prato-Firenze a una ragazza di origine brasiliana che aveva starnutito due volte.

La donna è quindi andata a cercare il capotreno e, pochi secondi più tardi, un uomo con una divisa blu, ma che non era il capotreno e non si sarebbe qualificato, ha fatto scendere la ragazza dal convoglio. La vicenda è stata riportata dal padre della giovane in una lettera inviata alle Fs. L'uomo ha raccontato che la studentessa, prima di salire sul regionale delle 7:12 partito dalla stazione di Prato Centrale e diretto a Firenze, munita di mascherina e biglietto, ha anche misurato la temperatura non riscontrando febbre.