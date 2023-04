Il campeggio green di lusso sbarca in Puglia grazie a una giovane lombarda in controtendenza

Il glamping sostenibile sbarca in Puglia a Polignano a Mare

Dalla Lombardia alla Puglia, in nome di un progetto dedicato alla sostenibilità. Troppo spesso, il Sud viene messo da parte dai giovani per cercare altrove migliori opportunità. C’è chi parte per l’estero sperando di fare fortuna e c’è chi, invece, prova a cercare la propria strada nel più vicino e familiare Nord. Ma se tanti giovani, e dunque il futuro del Paese, partono lasciando la loro terra alle spalle, cosa ne rimarrà?

Il Sud, infatti, ha sempre vissuto il fenomeno dell’emigrazione in quanto per molti il Nord rappresenta (quasi) la moderna terra dei sogni americana dove “tutto è possibile”. Ma il Meridione italiano, terra invidiataci da tutto il mondo, è un posto che mette a disposizione un’infinita quantità di meraviglie naturali tra terra, cielo e mare.

Non tutti i ragazzi, comunque, la pensano allo stesso modo. Laura Tiscornia, giovane studentessa classe ‘2000, è infatti un grande esempio di controtendenza nostrano. La ragazza, subito dopo la laurea presa a Pavia, ha deciso di intraprendere un viaggio verso Bari per perfezionare i suoi studi in Biologia ambientale e marina e dare vita a un ambizioso progetto dove al centro c’è proprio la natura e la bellezza dei paesaggi del Sud. Una sorta di fuga di cervelli al contrario, insomma.

Comunque, è proprio dalla natura che parte il progetto della giovane. E Laura sa bene che la Puglia fa al caso suo. L’obiettivo è infatti quello di creare un’oasi completamente sostenibile dove alla base c’è il “glamping”, ossia il campeggio di lusso. Il sogno della giovane quanto ambiziosa ragazza è quello di far sorgere nei pressi della favolosa Polignano a Mare un piccolo “paradiso terrestre” dove si possa provare un profondo contatto con la natura creando un mix unico unendo relax e sostenibilità, pur rimanendo a pochissimi chilometri dal centro città e non venendo così “schiacciati” dalla campagna.