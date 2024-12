Il sindacato dei carabinieri: "Il governo si impegni a far fronte alla nostra carenza organica"

Il sindacato dei carabinieri: "Il governo si impegni per far fronte alla nostra carenza organica"

"I fatti di Milano, a prescindere dal doveroso accertamento condotto dalla magistratura, evidenziano come ancora una volta i Carabinieri rappresentino l'unico presidio in aree del Paese nelle quali è difficile mantenere la legalità ed il controllo del territorio. La fiducia che abbiamo nell'operato della magistratura impone il rispetto sulle indagini e il silenzio fino a quando non verrà stabilita con certezza la dinamica dei fatti".

Cosi dichiara Vincenzo Romeo, Segretario Generale di Pianeta Sindacale Carabinieri, una delle maggiori organizzazioni sindacali di settore. "Chiediamo però al governo" prosegue Romeo, "un vero impegno sul fronte della carenza organica. Lo sblocco del turn over arresterà solo l'emorragia di personale ma non aggiungerà nulla alla mancanza di oltre 15 mila Carabinieri su tutto il territorio nazionale i quali ogni giorno sono costretti a turni di servizio massacranti. E giunta l'ora di compiere un vero salto di qualità, se si vogliono dare risposte concrete alla cittadinanza e affrontare con determinazione i problemi di sicurezza del Paese. I Carabinieri sono pronti, lo sia anche il Governo".

Segretario Generale PSC Assieme Romeo Vincenzo