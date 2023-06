Incendio a Milano in via Carli: camion dei rifiuti prende fuoco. VIDEO

Incendio a Milano in via Gian Rinaldo Carli: un camion dei rifiuti prende fuoco in strada a Gorla

Un camion dei rifiuti ha preso fuoco nel pomeriggio in zona Affori a Milano. Il compattatore dell’Amsa si trovava in via Gian Rinaldo Carli quando, probabilmente a causa di un guarsto, ha preso fuoco. Le fiamme hanno poi interessato un’auto parcheggiata lungo la strada.

I vigili del fuoco hanno immediatamente spento le fiamme e non ci sono stati feriti. L’incendio ha provocato un’alta colonna di fumo nella zona nord della città e molti milanesi hanno ripensato alle immagini dell’incendio molto più grave avvenuto in via Pier Lombardo, in zona Porta Romana, lo scorso giovedì 11 maggio.