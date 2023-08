Incidente mortale sull'A1, morto un uomo travolto da un tir. Vari km di code

A1, morto un uomo travolto da un tir

Incidente mortale in A1. Poco dopo le ore 3 sulla A1 Milano-Napoli tra Rioveggio e Sasso Marconi verso Bologna si registrano 7 km di coda, con ripercussioni di 4 km di coda in A1 Direttissima, a causa di un incidente all’altezza del km 214, all’interno della galleria Allocco, tra un mezzo pesante e un'auto in cui ha perso la vita una persona.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Al momento si circola su una corsia verso Bologna. Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Bologna o Milano Autostrade consiglia di immettersi in A11 verso Pisa, quindi in A12 verso La Spezia e infine in A15 verso Parma dove rientrare in A1 verso Bologna o Milano.