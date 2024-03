Integratori alimentari, parla la "maga": "Occhio alle truffe del supermercato"

Integratori alimentari, intervista alla titolare dell'azienda Galenica Fitoceutici S.A.S.

Muove i primi passi come garzona alla farmacia Marinoni in corso Buenos Aires a Milano, apprende i trucchi del mestiere, per poi aprire un'azienda tutta sua che si occupa principalmente di integratori alimentari. Ora titolare della Galenica Fitoceutici S.A.S., azienda che ha sede in provincia di Monza e Brianza, Giovanna racconta al direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino la sua storia, mettendo in guardia sulle "truffe" in cui è possibile "inciampare".

GUARDA IL VIDEO DELL'INTERVISTA