Dazn gonfia ancora i prezzi: un abbonamento annuale costerà quasi 600 euro

Danz, nuovi rincari in arrivo: ecco che cosa cambia

Il rinnovo del servizio Dazn porta con sé diverse novità che potrebbero far sobbalzare i suoi abbonati dal divano. A partire dal 24 agosto 2024, l'abbonamento annuale al piano Dazn Standard subirà un aumento di prezzo, arrivando a 359 euro all'anno o 29,92 euro al mese per chi sceglie il pagamento in un'unica soluzione. Tuttavia, questa rimane comunque l'opzione più conveniente.

Sì perchè se standard costerà 359 euro all'anno (399 euro se l'abbonamento è sottoscritto con terzi quali Google Pay, Apple pay etc) la quota, annuale, per Plus subirà un ritocco fino a 599 euro.

Per coloro che invece preferiscono un piano annuale con pagamenti dilazionati, sarà disponibile una nuova opzione a partire dall'11 giugno, al prezzo di 34,99 euro al mese. Ma non tutto è rivolto ai tifosi del calcio: per gli appassionati di altri sport, Dazn offre il pacchetto Start a soli 8,99 euro al mese per il primo anno, prima di salire a 11,99 euro al mese una volta terminata l'offerta.

Tuttavia, con l'aumento dei costi, arriva anche una promessa di una maggiore offerta. Dal 17 luglio, saranno trasmesse le principali competizioni internazionali di volley, inclusi gli eventi delle Nazionali italiane, e le Olimpiadi di Parigi 2024, con sei nuovi canali dedicati e un totale di 700 ore di diretta.