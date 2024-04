Dazn in difficoltà in Italia? Il rumor clamoroso

Dazn in difficoltà ed esuberi in vista? Il rumor clamoroso terremota il calcio

Ci sarebbe un rumor clamoroso intorno a Dazn. L’emittente che ha comprato in esclusiva la Serie A di calcio (e molti altri eventi sportivi tra cui il seguitissimo SuperBowl) sarebbe in difficoltà. Ha confermato l’acquisto del massimo campionato di calcio nostrano anche per il triennio 2024-2027 per un investimento di 700 milioni all’anno, ma ha chiuso - a livello globale - con cinque miliardi di rosso tra il 2019 e il 2021. In Italia, da gennaio l’abbonamento mensile è stato ritoccato verso l’alto a 34,99€ al mese.

Ma potrebbe non bastare. E qualcuno teme che possa avvenire un ridimensionamento, magari con qualche esubero. È quanto riferisce su X Pizzaliks, rete globale di giornalisti molto informati sulle vicende televisive. Sarà davvero così? Si vedrà, quello che è certo è che il calcio italiano continua a essere un business in perdita. È il rischio di ridimensionamento per le tv, oltre che per le squadre, rimane assai concreto.