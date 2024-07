L'Aquila, smantellata rete internazionale di traffico di droga: 14 arrestati

I carabinieri del Ros hanno arrestato 14 persone con le accuse di traffico, produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Una maxi operazione anti-droga condotta dai carabinieri del Ros dell'Aquila, e coordinata tra più Paesi europei, ha portato all'arresto di 14 persone. I coinvolti sono stati fermati sia in province italiane sia all'estero, in particolare in Germania, Spagna, Belgio e Ucraina. "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" e "produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope" sono le accuse, a vario titolo, delle 14 persone arrestate.

I membri dell'associazione operavano in Italia, Germania e Spagna, con contatti anche in Belgio e Ucraina. La droga proveniva dalla penisola iberica e, nel nostro Paese, veniva spedita in giro per l'Europa, in quella che viene definita come una struttura organizzata dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il tutto è stato scoperto attraverso una lunga e complicata attività d'indagine compiuta dai carabinieri del Ros dell'Aquila, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo abruzzese. E proprio su rischiesta della Dda dell'Aquila, sono state emesse le 14 misure cautelari per i presunti responsabili della rete internazionale di droga da parte dei gip dei Tribunali di Teramo e L'Aquila.

L'operazione e i seguenti arresti sono stati possibili grazie all'attività dei militari del Ros dell'Aquila, con l'aiuto dei Comandi Provinciali di Teramo, Pescara, Fermo, Ascoli Piceno, Brescia e Perugia e in coordinamento con il Landeskriminalamt del Nord Reno Westfalia (Germania), l'Udyco Central della Policia Nacional (Spagna), la Police Judiciaire Fe'de'rale di Mons (Belgio) e il Dipartimento anti-narcotici della Polizia Nazionale dell'Ucraina.