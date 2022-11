La fidanzata virtuale è un uomo 64enne. Quando lo scopre Daniele si impicca

Forlì, il gesto estremo di Daniele truffato da una finta fidanzata virtuale

Daniele si era innamorato di una ragazza conosciuta in chat che in realtà era un uomo di quarant'anni più grande di lui e quando l'ha scoperto si è impiccato. Da Forlì arriva una storia drammatica. Chissà che cosa è passato per la testa di Daniele - si legge sulla Stampa - nei minuti trascorsi subito prima di togliersi la vita nella sua stanza, a casa, a Forlì. I fatti risalgono ad un anno fa, ma adesso sono emersi i dettagli. Aveva ventiquattro anni, lavorava nell’impresa edile del padre. Si è ucciso dopo avere scoperto che la sua “fidanzata” virtuale, tale Irene Martini con cui comunicava da molti mesi attraverso la rete, non era la bellissima ragazza che compariva nelle foto, ma un uomo di 64 anni.

Le indagini hanno portato alla luce una vera e propria relazione virtuale tra Daniele e "Irene" un profilo inventato, con foto di una ragazza bellissima dietro cui però si celava un uomo di 64 anni. Ottomila messaggi, conversazioni che arrivano anche a 17 ore giornaliere, tantissime foto della ragazza (poi risultate prese da internet) parole dolci pronunciate da Daniele a cui "lei" rispondeva di buon grado. i genitori hanno denunciato l’uomo che si è preso gioco di lui. Il 64enne è stato condannato per sostituzione di persona, ma i pm hanno chiesto l’archiviazione per l’ipotesi di morte in conseguenza di altro reato.