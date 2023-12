La Spezia, uccide la moglie con un rasoio. Fermato: "Volevamo morire insieme"

Femminidio in hotel, il marito fermato: "Volevamo ucciderci insieme, ma non ce l'ho fatta"

"Volevamo morire insieme: il progetto era questo. Doveva essere un omicidio-suicidio, ma non sono riuscito a togliermi la vita". Lo ha confessato nel corso dell'interrogatorio Alfredo Zenucchi, 57 anni, marito di Rossella Cominotti, 53 anni, la donna trovata morta questa mattina in un albergo di Mattarana, nello spezzino. L'uomo, dopo essere stato bloccato, è stato interrogato e ora la procura ha emesso nei suoi confronti un decreto di fermo.

Alfredo Zenucchi, 57 anni, avrebbe ucciso con un rasoio la moglie Rossella Cominotti, 53 anni, ed è poi fuggito via in auto. Il 57enne è stato bloccato dai carabinieri e, dopo l'interrogatorio, portato nel carcere di Massa Carrara. Il rasoio è stato sequestrato. La 53enne è stata trovata morta questa mattina in un albergo di Mattarana, nello spezzino.

Il motivo della decisione pare fosse economico, racconta il Corriere della Sera: "i debiti accumulati per l’acquisto dell’edicola e altri affari finiti male. Ipotesi tutte ancora da verificare, perché la modalità del delitto (la donna è stata uccisa con un colpo di rasoio alla gola), è molto anomala per una coppia che decide, insieme, di farla finita. Il corpo di Rossella è stato trovato ieri mattina intorno alle 8 da una donna delle pulizie dell’albergo convinta che la camera, al primo piano della locanda, fosse già stata liberata dagli ospiti".

La donna era riversa sul letto, la gola squarciata, sangue dappertutto, spiega il Corriere della Sera. "Il cadavere è rimasto nella stanza sino alle 12.30 ed è stato fatto uscire da una porta secondaria sul retro della villetta. Al piano terreno il salone per i pranzi era al gran completo ma nessuno ha detto niente agli ospiti che hanno continuato a pranzare ignari del delitto".