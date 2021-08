Lega, morto il senatore Saviane. Romeo: "Perdiamo un amico prezioso"

Lutto nel mondo della Lega. Si è spento a soli 59 senatore leghista Paolo Saviane. "Siamo attoniti. Perdiamo un amico prezioso e un leghista di grande valore", afferma in una nota il capogruppo della Lega a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo. "Ci uniamo nel dolore alla sua famiglia, a tutti i suoi cari e alla comunità della Lega bellunese che ha rappresentato al Senato con onore", aggiunge. Saviane era nato a Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, nel 1962. Era componente della commissione Ambiente del Senato e della commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.