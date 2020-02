Lite furiosa fra Etro e la Mussolini:“Meglio le mani sporche di sangue”. VIDEO

Il sangue e la vergogna di un terrorista rosso contro Rachele Mussolini. È successo ieri a tarda sera a La7, a Non è l’Arena di Massimo Giletti, costretto a cacciare finalmente dallo studio della televisione Raimondo Etro, uno dei tristi protagonisti della sanguinosa vicenda legata al sequestro e all’assassinio di Aldo Moro e della sua scorta. Come scrive 7 Colli, in studio Rachele Mussolini, combattiva consigliere comunale di Roma, da tempo nel mirino – per fortuna verbale – di questo terrorista che continua a prendere di petto chiunque, per ora solo dal web. Giletti l’aveva invitata per metterla a confronto con Etro, per capire fino a che punto può arrivare un simile soggetto. Lo scontro è stato durissimo.

Dopo aver attaccato duramente gli altri ospiti presenti, dicendo ad esempio a Rachele Mussolini di essere una z….., Etro se ne è uscito così: “ Meglio mani sporche di sangue….”. Luca Telese, presente in studio, ha reagito pesantemente pretendendo da Etro il ritiro di quella frase orribile, e quello a ribattere che si trattava semplicemente di una battuta. “ Noi non possiamo accettare battute su questo, c’è gente che è morta ” gli ha risposto arrabbiato Telese. Tra gli ospiti anche Daniela Santanché, a pretendere le scuse da parte dell’ex Brigatista trovando giustamente offensiva quella frase. Ma per tutta risposta Etro non si è spostato di un centimetro e anzi ha risposto con la consueta volgarità: “ Scusa al c***o ”.