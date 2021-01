Lombardia, dubbi sui numeri dei contagi. "Conteggiati anche i guariti"

La prima cittadina di Peschiera Borromeo, Caterina Molinari, ha registrato delle anomalie nei numeri della mappa regionale dei contagi. Come riporta ilgiorno.it secondo il sindaco della città: “Tutti i pazienti, anche quelli guariti o negativizzatisi, sono tornati ad essere computati come infetti”.

La prima cittadina ha subito provveduto ad inviare una segnalazione ufficiale alla Regione e Ats per il sistema di Biosorveglianza della Regione Lombardia che come riportato su ilgiorno.it “unico strumento aggiornato con continuità che consente ai Sindaci di monitorare e attivare azioni efficaci a supporto della popolazione colpita da Covid” che sembrerebbe, secondo la Molinari, non perfettamente funzionante.

Il portale infatti riporta un numero di positivi della città di Peschiera in una giornata pari a 1204 su 24mila cittadini ma, dice il sindaco “in realtà quello è il totale dei peschieresi che si sono ammalati dall’inizio dell’emergenza”. Per questo sono nati i suoi dubbi, infatti secondo la Molinari: “Il portale è bloccato da mercoledì 13 gennaio: tutti i pazienti inseriti in elenco risultano positivi perché non vengono dsitinti i guariti, con il risultato, chiaramente non attendibile”



Per questo motivo sulle il sindaco di Peschiera come riportato nell'articolo di Patrizia Tossi, commenta l’accaduto sperando che “l’errore sia limitato al portale e che quei dati falsati non siano stati trasmessi altrimenti sarebbe davvero grave”.

Preso atto del problema, Caterina Molinari chiede dunque un immediato intervento per “risolvere questa problematica che rende di fatto inefficace l’azione delle autorità sanitarie locali.”

E conclude: "In una città come la nostra, i numeri sono tali da permetterci di intervenire in modo diretto per aiutare le persone, ma se il tracciamento salta anche il sistema di aiuti va in tilt".