Los Angeles sparatoria, la polizia uccide per sbaglio una 14enne. VIDEO

Los Angeles, la polizia era stata chiamata per "un'aggressione a mano armata" finita in disgrazia

Il giorno prima della vigilia di Natale una quattordicenne è rimasta uccisa da un proiettile vagante sparato da un agente durante un intervento in un negozio di Los Angeles per un'aggressione. La ragazza in quel momento si trovava all'interno di un camerino del grande magazzino Burlington. La polizia era stata chiamata per "un'aggressione a mano armata": al loro arrivo gli agenti avevano trovato una donna sanguinante con diverse ferite, vicino a un sospetto; avevano fatto fuoco e lo avevano ucciso.

Solo dopo avevano scoperto che uno dei proiettili aveva trapassato il muro alle sue spalle, colpendo l'adolescente che si trovava nella stanza prova. Il capo della polizia di Los Angeles, Michel Moore, si è scusato con la famiglia e si è impegnato a far luce "sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia".

Ora, a distanza di qualche giorno, spunta il filmato della bodycam sulla sparatoria. Le immagini mostrano la quattordicenne Valentina Orellana-Peralta nello spogliatoio, mentre un uomo chiaramente agitato che vaga per il negozio con un lucchetto per bicicletta in mano prima dell'arrivo della polizia.

Prima si scaglia contro diverse persone, poi picchia ripetutamente una donna sulla testa e sul corpo con una catena. Il filmato della videocamera della polizia mostra un certo numero di agenti che arrivano sulla scena con le pistole spianate. Pochi secondi dopo aver individuato il sospetto, uno di loro apre il fuoco con una pistola a canna lunga. L'uomo cade a terra e viene ammanettato.

Una nota della polizia mostra il fermo immagine su uno dei colpi che il poliziotto ha sparato saltando dal pavimento, colpendo il muro esterno dello spogliatoio dove si nascondevano Valentina e sua madre. Il capo della polizia Michel Moore ha detto di aver ordinato un'indagine completa sull'episodio. "L'incidente che ha provocato la morte di una innocente è devastante per tutte le persone coinvolte", ha affermato Moore.

"Sono profondamente dispiaciuto per la perdita della vita di questa giovane ragazza e so che non ci sono parole che possano evidenziare l'inimmaginabile dolore per la famiglia". Il gruppo ispanico per i diritti civili Lulac ha affermato che gli agenti che hanno risposto hanno agito in modo avventato. "È indifendibile che agenti di polizia addestrati di Los Angeles possano aprire il fuoco in un negozio affollato nel pieno dello shopping natalizio, senza prima sapere con certezza se il sospettato fosse armato", ha affermato il presidente, Domingo Garcia.