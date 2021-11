Maltempo in Puglia, bomba d'acqua sul Salento: persone bloccate in auto

Ondata di maltempo in Puglia, nella notte nubifragi e alluvioni

Maltempo in Puglia, allagamenti nel Salento. Piogge torrenziali nel leccese, campi allagati, salvate persone bloccate in auto. A Otranto le scuole sono rimaste chiuse

Una grave ondata di maltempo da ieri notte si sta abbattendo sulla Puglia e in particolare sul Salento. Piogge torrenziali e allagamenti hanno interessato da questa mattina diverse zone della area sud della provincia di Lecce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che con l'ausilio dei gommoni hanno raggiunto le case isolate nelle zone di campagna. Particolarmente colpiti i centri di Otranto e Uggiano La Chiesa. Preoccupa l'innalzamento del livello dell'acqua del fiume Idro. Alcune persone sono rimaste intrappolate nelle auto, ma non ci sono vittime. Salvi anche alcuni animali che erano rimasti bloccati in campi e masserie allagati. Alcune mandrie avevano trovato riparo nelle parti rialzate delle strutture agricole invase dall'acqua.

Scuole chiuse a Otranto e Uggiano la Chiesa. Allerta gialla

A Otranto le scuole sono rimaste chiuse. La zona particolarmente colpita è stata interessata da tonnellate di fango mischiato ad acqua piovana che nel corso delle ore ha colorato di marrone tutta l'area portuale. Le precipitazioni meteoriche della notte, ha rilevato l'osservatorio Supermeteo, hanno inondato la valle. Gli impianti idraulici hanno canalizzato le acque riversandole in mare attraverso un ponte in cemento armato. Scuole chiuse anche a Uggiano la Chiesa. Chiusa al transito la litoranea Porto Badisco-Otranto. Sulla Martano-Otranto è inoltre crollato il muro di cinta del campo sportivo. A Santa Cesarea Terme nelle prime ore del mattino ci sono state una tromba d'aria marina e una grandinata. Per oggi 18 novembre la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla.