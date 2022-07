Maria Luisa Trussardi: "Volevo suicidarmi, Feltri mi ha aiutata. Hunziker..."

Maria Luisa Trussardi e la confessione sul suicidio

Gioie e dolori. È la vita di Maria Luisa Trussardi che in un’intervista al Corriere della Sera si confessa e confida di aver pensato al suicidio dopo la morte in un incidente del marito e del figlio nell'aprile del 1999. “Era vietato cadere in depressione, cosa impossibile dopo che è mancato Francesco. Beatrice dopo la morte del fratello mi disse: ‘Mamma ci devi aiutare’, ma la perdita di mio figlio era un fatto per me inspiegabile” ha raccontato la Trussardi.

Maria Luisa ha superato il dramma "andando in cura". Dopo "la morte di mio marito, che era socio fondatore, mi hanno dato la Presidenza dell’Associazione Centro Dino Ferrari del Policlinico di Milano, che ho da 18 anni. Mi sono affidata al professor Elio Scarpini, un neurologo: prima di lui ho pensato al suicidio ma mi sono trattenuta per i miei figli. In fondo non sapevo come fare, perché avrei voluto che sembrasse una morte naturale". La Trussardi ha poi anche spiegato che il dolore per la perdita di un figlio è qualcosa di troppo grande. “E’ come se ti strappassero la pelle di dosso”.

"Il mio amico Vittorio Feltri mi ha aiutato in quegli anni: mi chiamava di notte e mi trovava in lacrime. Sognavo di andare in barca a vela e di approdare in una spiaggia dove arrivavano Nicola e Francesco. Dicevo: 'Non è che ora ve ne andate subito, eh…'. E poi mi svegliavo".

Maria Luisa Trussardi, la separazione tra Tomaso e Michelle Hunziker

"Mi è spiaciuto - ha detto Maria Luisa - non l’avevo prevista, ma non potevo escludere che accadesse. L’incontro con Michelle è stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita. Ho un ricordo di semplicità: prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino. Dopo sei mesi che la conosceva Tomaso mi disse: 'Mamma la sposo, è una brava persona'".