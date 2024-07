Martina Colombari e il rapporto con il figlio: "Anche loro devono prendere delle porte in faccia"

Rapporto tra madre e figlio: la difficile relazione tra Martina Colombari e il figlio Achille Costacurta

L’attrice Martina Colombari sembra avere un rapporto difficile col figlio, Achille Costacurta. Infatti, il 19enne ha fatto parlare di sé negli ultimi giorni dopo una serie di foto postate nel suo profilo Instagram. In alcune mostrava delle bustine con all’interno della polverina rosa, in altre delle mazzette di banconote, il tutto taggando la madre, Martina Colombari, e insinuando che anche lei consumasse la polvere rose e che certe cose si possono avere solo se si è suo figlio. Non solo, ha postato anche una serie di foto di Colomabri con insulti scritti in sovraimpressione. Il profilo di Achille Costacurta è stato eliminato e la polizia sta indagando. Ma non è ancora finita: il ragazzo aveva già dato dei problemi in passato. Come lo scorso aprile quando è stato fermato in stato confusionale dopo aver colpito un agente di polizia con un pugno. Nonostante tutto, però, sua madre, Martina Colombari, ha deciso di non rimanere in silenzio sulla vicenda, anzi ha voluto dare spiegazioni. E non ha mai difeso il figlio.

Le parole dell'attrice sul figlio

Ai giornalisti del quotidiano Il Messaggero, Colombari ha parlato della sua relazione con il figlio Achille dicendo che “per un periodo ha pensato che gli fosse tutto dovuto, da qui la difficoltà nel rispettare le regole, nel rispettare l’autorità. Dopo una nota, dopo un’espulsione a scuola, dopo una marachella, dopo un petardo nel water dello spogliatoio del basket… Lui aveva sempre una sua versione, peccato che non corrispondesse mai alla realtà. Anche i figli devono prendere delle porte in faccia e arrangiarsi un po’”. Ha parlato anche della sua relazione con il marito, Billy Costacurta, e dei problemi che hanno avuto, tanto da rivolgersi a un esperto di genitorialità. Alla fine, però, l’attrice ha concluso: “Io e suo padre abbiamo cercato di spiegargli tanto, a parole e con il nostro esempio, ma i figli non sono il seguito della nostra vita. Uno li mette al mondo, poi sta a loro. Io il mazzo me lo sono fatto”.