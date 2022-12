Massoneria, si sceglie il Gran Maestro: per il "governo" in lizza anche donne

Le elezioni per il nuovo leader dei massoni

Oggi in calendario le elezioni per il nuovo Gran Maestro della Gran Loggia d'Italia. A esprimere la propria preferenza saranno seimila massoni. I candidati che si contrappongono sono sostanzialmente due: l'attuale gran maestro Luciano Romoli e lo sfidante Giuseppe Palchetti, imprenditore e manager toscano. Spiega la procedura nel dettaglio il Corriere della Sera: "Saranno 700 i grandi elettori, tra cui molte donne, anzi «sorelle». Si comincia alle 12.30, si vota a porte chiuse, la stampa non è ammessa. Spoglio immediato, oggi pomeriggio si conoscerà già il risultato".

Come spiega il Corriere della Sera "oggi si vota per eleggere il Gran maestro venerabile (Romoli contro Palchetti) ma anche il vicario e tre aggiunti, per cui sono in lizza pure delle candidate donne (se una la spuntasse, sarebbe la prima volta). E se il Gran Maestro in carica cita padre Sorge, lo sfidante declama massime di Confucio e avverte che è tempo di «dissolvere nebbie e pregiudizi», di «aprirci ai giovani in cerca di valori come i nostri, la libertà, l’uguaglianza, la fratellanza»".