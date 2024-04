"Mi chiamo dottor Averna". ​​​​​​​L'attivismo di Messina Denaro sui social

Messina Denaro, i profili fake sui social. Così il boss conosceva le sue amanti

Matteo Messina Denaro non se ne stava rintanato in un bunker segreto ma conduceva una vita normalissima. Il boss, oltre a girare in moto per tutta l'Italia con le sue amanti, utilizzava molto anche i social. Non aveva resistito - riporta Repubblica - alla tentazione di crearsi un falso profilo sia su Facebook che su Instagram. Come foto del profilo aveva messo un cagnolino con un fazzoletto al collo. È un'altra delle scoperte fatte dai carabinieri del Ros e dalla procura di Palermo dopo l’arresto del superlatitante, avvenuta il 16 gennaio dell'anno scorso. "Sono il dottor Averna, medico e single". Questo era il suo biglietto da visita sui social. Su Fb, Francesco Averna risultava avere solo cinque amici: quattro giovani donne, tre di Campobello di Mazara, dove viveva, e un negozio di abbigliamento sportivo di Partanna, altro centro della provincia di Trapani.

Su Instagram, invece, - prosegue Repubblica - "F.Averna" seguiva 447 profili e aveva 63 follower. Una piccola comunità per l’ultimo mafioso delle stragi che è stato ufficialmente un fantasma per 30 anni ma poi viveva tranquillamente fra Campobello e Palermo. Probabilmente, viaggiava anche tanto, nel resto dell’Italia e all’estero. Il garzone di una pizzeria del centro di Campobello di Mazara ammette: "Ogni tanto veniva a prendere una margherita e una birra, chi poteva immaginare fosse il superlatitante". Il titolare di un negozio di abbigliamento allarga invece le braccia: "Mai visto". Eppure, il commerciante era un follower del dottor Francesco Averna. Così il boss conosceva virtualmente e poi incontrava dal vivo tutte le sue varie amanti.