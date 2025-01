Migranti, la nave Cassiopea in viaggio verso per l’Albania: 49 persone a bordo. In 53 evitano il trasferimento

Sono 49 i migranti che a bordo della nave Cassiopea verranno trasferiti nei centri in Albania, dove saranno avviate le procedure di accoglienza, trattenimento e valutazione dei singoli casi. Lo fa sapere il Viminale, aggiungendo che altri 53 migranti "hanno presentato spontaneamente il proprio passaporto per evitare il trasferimento: una circostanza di particolare rilievo, in quanto consente di attivare le procedure di verifica delle posizioni individuali in tempi più rapidi anche a prescindere del trattenimento, aumentando le possibilità di procedere con i rimpatri di chi non ha diritto a rimanere in Ue".

I 49 migranti ritenuti "eleggibili" e pertanto trasbordati sulla nave Cassiopea sono stati selezionati 30 dalla guardia costiera e 19 dalla guardia di finanza. Otto i barchini bloccati al largo e controllati in ossequio anche al protocollo Italia-Albania. Procedure che rallentano e complicano i trasferimenti dei migranti soccorsi su molo Favarolo a Lampedusa. Nel dettaglio, la guardia costiera ha bloccato un barchino con 46 persone (4 trasferite subito a Lampedusa per cause sanitarie), dei 42 solo 6 sono risultati "eleggibili" e pertanto portati sulla Cassiopea. Poi su altri 60 solo 14 sono stati caricati sulla nave della Marina militare; sul terzo barchino soccorso c'erano 41 persone, di cui 2 sono risultati eleggibili. Infine su un altro natante erano in 35 di cui nessuno da portare in Albania. La guardia di finanza invece ha controllato, a 50 miglia da Lampedusa, un barcone con 61 di cui solo 3 sono risultati eleggibili; poi altri 48 (14 eleggibili), un natante con 9 persone tutte sbarcate poi a Lampedusa e un barchino con 44 di cui soltanto 2 eleggibili.