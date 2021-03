Molise prima regione per vaccinazioni. Domani si nominano i nuovi commissari

Presidente le notizie che riguardano la sua regione sono molto positive, i contagi da Covid-19 diminuiscono. Cosa mi dice in merito?

Stanno scendendo ma bisogna tenere presente che per noi è una dinamica normale. Siamo la prima regione attaccata dalla variante inglese del virus. Per cui con una mia ordinanza ho 'chiuso' un po' prima delle altre regioni e di seguito ho chiesto al Ministro Speranza di metterci in zona rossa. In sostanza abbiamo adottato delle misure più restrittive in anticipo rispetto agli altri e questo ci ha favorito.

Però, adesso, siete anche i primi per numero di vaccini.

Sì, siamo i primi. E le dico anche perché. Abbiamo utilizzato la tecnica che hanno messo in atto gli inglesi, ossia accelerare con la somministrazione della prima dose, confidando poi, grazie all'aiuto del Governo, nell'efficienza delle consegne delle case farmaceutiche. Questo ci ha consentito di vaccinare una fetta ampia della popolazione e di abbassare il rischio contagio.

Avete mai toccato il 30 percento delle scorte di vaccini che il Governo ha chiesto di mantenere?

In realtà all'inizio della campagna vaccinale eravamo al di sopra del 30 percento delle scorte. Attualmente con i report che ricevo dai miei collaboratori devo dire che siamo poco al di sotto della soglia, ma con le consegne previste abbiamo un margine che ci consente di rispettare la percentuale consigliata dal Governo. In sostanza noi continuiamo a vaccinare e tocchiamo le riserve solo quando siamo certi che entro pochi giorni, al massimo tre, arrivino altre dosi.

Come vi siete organizzati per vaccinare la popolazione?

Noi abbiamo quattordici postazioni per la vaccinazione. Abbiamo diverse squadre che si occupano di andare presso i domicili, a cui si è aggiunta da poco una nuova equipe che ci ha mandato il Generale Figliuolo. Abbiamo due punti di vaccinazione nel comune di Termoli che è un comune molto popoloso, così come altri due punti a Isernia per lo stesso motivo. A Campobasso addirittura uno dei punti di somministrazione del vaccino è al Pala Sport dell'Unimol, e lì ci sono medici della facoltà di Medicina, che hanno una potenza di vaccinazione che arriva fino a 700 unità giornaliere. Ad Agnone, comune dell'alto Molise, ad esempio, si sono organizzati per vaccinare tutti gli ultraottantenni della zona. Devo dire anche che una grossa mano ce la stanno dando i sindaci con il loro lavoro.

Visto il successo del Molise, come si spiega il fatto che altre Regioni stiano arrancando?

Purtroppo, non riesco a valutare ciò che accade in altre aree del Paese perché per ogni regione ci sono diverse organizzazioni sanitarie. Poi teniamo presente la nostra regione ha una popolazione di circa 300 mila abitanti, quindi molto piccola, e la capacità di organizzazione dovrebbe essere migliore rispetto alle altre, nonostante siamo commissariati da quattordici anni. Inoltre, le dico che mi è arrivato l'invito e domani si nomineranno i nuovi commissari per il Molise, come ho avuto modo di discutere con il Ministro Speranza poco fa che è persona molto attenta alle forme istituzionali.

Quali sono le previsioni per il cambiamento di colore della Regione?

Siamo stati prudenti prima delle altre regioni a causa dell'aggressione della variante che ci ha colpito. Speriamo di poter rientrare in zona gialla dopo Pasqua. Fra l'altro i dati di cui siamo in possesso sono da zona arancione, però il trend potrebbe farci sperare nella zona gialla.