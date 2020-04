Neonati e Covid 19, il sostegno di Coree alle Pediatrie di cinque ospedali

Neonati e Coronavirus, solo pochi casi, ma subito sulle prime pagine dei giornali. Ma quanto questo virus sia pericoloso per i più piccoli le conoscenze sui possibili contagi sono rassicuranti. Coree, colosso del settore farmaceutico coreano e leader in Asia nell’ambito delle cure neonatali, ha deciso di supportare le pediatrie di cinque ospedali italiani in occasione dell’emergenza. In pochi giorni Coree, ramo italiano di Hanmi Pharmaceutical di Seoul, che gestisce il brand Ofmom, ha consegnato 150 mila euro suddivisi in una donazione e in una fornitura di 5mila prodotti.

“Sia i dati sia diversi studi hanno messo in evidenza come la popolazione pediatrica si ammali molto meno e presenti sintomi più lievi -commenta il presidente Chongyoon Lim- questo però non significa che anche in Italia non si siano verificati diversi casi. Occupandoci da oltre cinquant’anni della salute di mamme e bambini, per noi è stato un gesto naturale supportare proprio le aree pediatriche di questi cinque ospedali italiani, con alcuni dei quali già collaboriamo. Consapevoli delle difficoltà che le strutture sanitarie stanno affrontando in queste ore, il nostro vuole essere un supporto sia simbolico sia pratico, un piccolo contributo per arginare l'emergenza e supportare i medici e infermieri che sono sempre in prima linea in questa dura battaglia”.

Queste le strutture coinvolte: Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Ospedale di Piacenza (Guglielmo da Saliceto), Gemelli di Roma (Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, e Asst di Cremona.