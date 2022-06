Nouriel Roubini pessimista sull’Italia: “Il Paese è a rischio di recessione"

"L'Italia è il paese a rischio di recessione", secondo l'analisi fatta dall'economista Roubini

Il docente ed economista statunitense alla New York University, Nouriel Roubini, in un articolo pubblicato sul Financial Times esprime il suo pessimismo nei confronti dell'Italia. In particolare prevede scenari neri per l’economia della zona euro, alle prese con una situazione caratterizzata da una crescita debole e una limitata creazione di posti di lavoro.

L’economista spiega la titubanza con cui si è mossa fino a ora la Bce rispecchia la preoccupazione che l’economia comunitaria possa collassare: "Un hard landing non solo aggraverebbe questi problemi, ma aumenterebbe anche le preoccupazioni del mercato sulla sostenibilità del debito o sul rischio di frammentazione".

Roubini prosegue: "La dottrina della Bce afferma che gli acquisti potenzialmente illimitati di alcuni titoli di Stato sono accettabili solo se l’ampliamento degli spread dei tassi di interesse è guidato da dinamiche di mercato ingiustificate. Se la cattiva politica piuttosto che la sfortuna è la forza trainante, gli acquisti di obbligazioni della Bce dovrebbero essere soggetti a condizioni. Questo è il modo in cui è stato progettato nel 2012 il meccanismo di Outright Monetary Transactions (OMT), ma nessun governo lo ha chiesto perché nessuno voleva accettare le imposizioni politiche!.

Secondo l’economista se tornasse il controllo ferreo dell’inflazione, oltre a regole restrittive in ambito di bilancio un Paese, per Roubini l’Italia è il paese che rischia più degli altri una recessione durissima. "Il recente aumento degli spread italiani e non è solo causato dal panico irrazionale degli investitori. L’Italia ha una bassa crescita potenziale, ampi deficit di bilancio e un debito pubblico enorme e potenzialmente insostenibile che è cresciuto durante la pandemia. Ora si profila un aumento permanente del costo del debito poiché la Bce rientra dalla sua politica ultra accomodante".

"La situazione è poi ulteriormente aggravata dalle elezioni italiane del prossimo anno, che potrebbero portare a una coalizione di destra dominata da partiti euroscettici. In pratica, qualsiasi nuova decisione della Bce progettata per salvare le obbligazioni italiane potrebbe comportare condizioni inaccettabili per i nuovi leader del Paese e per qualsiasi altro stato dell’eurozona sotto pressione", conclude Roubini.