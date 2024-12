Olivia Paladino, debito da 29mln col Fisco per i suoi hotel. Guai per la compagna di Conte

Olivia Paladino, nuovi problemi col Plaza: ecco che cosa è successo

Nuovi guai per Olivia Paladino, la compagna del leader del M5s Giuseppe Conte, la sua società immobiliare infatti avrebbe accumulato un maxi debito col Fisco, quantificato - in base a quanto risulta a Open - in quasi 30mln di €. La società si chiama Immobiliare di Roma Splendido, è amministrata da Cesare Paladino, imprenditore alberghiero, ed è controllata col 47 per cento a testa dalle sue figlie Olivia e Cristiana (dopo una tempestosa rottura col fratellastro Shawn John). Il fiore all'occhiello della Immobiliare Splendido è il Grand Hotel Plaza di via del Corso, uno degli alberghi più celebri della Capitale.

L'accertamento della Agenzia delle Entrate - in base a quanto risulta a Il Giornale - sarebbe il punto di approdo di un dissesto tale da rendere problematica persino l'approvazione del bilancio 2023, firmato da papà Paladino, terminato con un passivo di oltre otto milioni di euro. È lo stesso Paladino nella relazione a segnalare che le perdite sono "legate alla ricognizione del debito risultante presso l'agente della Riscossione", arrivato complessivamente a 29,859 milioni di euro. Una situazione sull'orlo del precipizio, il revisore dei conti certifica il bilancio con riserva, avanzando dubbi sulle informazioni ricevute dagli amministratori.