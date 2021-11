Ostia, picchiata perché rifiuta il velo. Tra scelta e costrizione

Ostia, una 14enne di origine bengalese rifiuta di mettere il velo. I genitori e il fratello la picchiano. Va dai carabinieri e denuncia le percosse

Maltrattamenti durati mesi da parte della famiglia, genitori e fratello. Il carnefice ancora una volta è l'hijab, o meglio ciò che esso racchiude, un credo, una mentalità culturale, una libertà mutilata, per la maggior parte di coloro che devono indossarlo. Il caso vede coinvolta una ragazzina di 14 anni di origini bengalesi e residente a Ostia con la famiglia. Lo scorso sabato la giovane donna si è presentata dai carabinieri, denunciando di essere stata aggredita diverse volte dalla madre e dal fratello, e minacciata di essere portata in Bangladesh. Nell'ennesima lite il fratello 17enne l'avrebbe strattonata facendola sbattere contro un mobile dell'appartamento. I militari hanno raccolto la denuncia della ragazza, inviando un'informativa alla procura ordinaria e a quella dei minori. Ipotesi di reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La 14enne, medicata e dimessa, è stata accompagnata in una struttura protetta.

L'obbligo

Di storie simili, se n'è parlato nel 2018, nel 2017. E sicuramente se ne parlerà anche in futuro. A Bologna qualche anno fa una ragazzina era stata rasata dalla madre dopo il rifiuto di andare a scuola con il velo. Poi la 14enne era stata affidata assieme alle sorelle a strutture per minori.

"Pur nel rispetto della nostra cultura e della nostra religione - commentava Izzeddin Elzir presidente dell'Unione delle comunità islamiche italiane - crediamo però che la scelta del velo debba restare tale: una scelta. Siamo vicini alla giovane ragazza bolognese. La fede è più forte di un indumento, obbligare al velo non ha nulla di religioso".

Così a Padova dei genitori decisero di lasciare a casa la figlia 16enne per la stessa ribellione. Poi dopo una serie di incontri e tentativi di dialogo la studentessa tornò in classe. Nei casi peggiori il dissenso di una giovane nei confronti dei dogmi religiosi che la famiglia impone - dall'alto - può sfociare nel suo omicidio. Non si può non pensare a Saman Abbas, la 18enne pachistana della quale non è stato ancora ritrovato il corpo ma che per gli inquirenti è morta.

In Arabia Saudita il primo Campionato femminile "con velo e pantaloni lunghi"

Il prossimo 22 novembre intanto in Arabia Saudita inizierà la Saudi Women's Football League, il primo campionato di calcio femminile. Una conquista storica per le donne saudite, che (solo) nel 2018 hanno ottenuto l'ingresso allo stadio come spettatrici. Un piccolo grande cambio di passo che si inserisce nel nuovo corso di riforme economiche e sociali - con un allentamento dei divieti per le donne - avviato dal principe ereditario Mohammed ben Salman alla guida.

L’hijab tra costrizione e scelta

Il rapporto delle donne islamiche con il velo. Non per tutte si può parlare di costrizione, non per tutte portarlo vuol dire osservare il Corano e comunicare la propria sottomissione al marito. Anna Vanzan, iranista e islamologa, spiega che si parla di "sceltà di un'identità culturale", "ci sono donne che si comportano e hanno credenze diverse. La classe sociale di appartenza, il grado d’istruzione, l’area geografica di provenienza sono tutti fattori che influenzano profondamente l’approccio al velo. Quello che è certo è che non tutti sono concordi nel dire che sia il Corano a imporlo".

Risale a luglio la rivolta francese della modella musulmana velata Rawdah Mohamed, norvegese di origini somale, contro il voto favorevole del Senato che voleva vietare il velo islamico alle minorenni. Un movimento che si oppone al divieto imposto "alle donne musulmane di indossare il loro capo più tradizionale", e che trova echi in tutta Europa.

Velo islamico, bufera sulla campagna che "promuove l'Hijab"

"La libertà è nell’hijab”: la campagna del Consiglio d'Europa intanto qualche settimana fa è finita nella bufera, accusata di "promuovere l'hijab", il simbolo dell'oppressione per la maggior parte delle donne. Reazioni veementi, soprattutto in Francia, fino al ritiro del progetto. Il portavoce ha assicurato che "questi tweet sono stati cancellati e penseremo a una presentazione migliore per il progetto". Chiamata in causa anche l’Ue, un portavoce della Commissione europea, Christian Wigand, ha spiegato che l’iniziativa si inserisce in una immancabile campagna contro i messaggi d’odio on line. "I tweet rimossi facevano parte di un progetto co-finanziato dall’Ue con 340mila euro nel 2019″.