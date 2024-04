Magistratura, "notti gratis in hotel": giudice Padalino a rischio radiazione

Caso Padalino, il Csm deve decidere se radiare il magistrato per i "regali"

Il giudice Andrea Padalino è finito sotto giudizio dalla sezione disciplinare del Csm, ora rischia la radiazione dalla magistratura. La Procura generale della Corte di cassazione ha chiesto la rimozione per l'ex pm di Torino poi trasferito a Vercelli. Si tratta del procedimento disciplinare seguito all'inchiesta penale nei suoi confronti, da cui è uscito assolto. La vicenda era iniziata nel 2017, un presunto giro di favoritismi: abuso d'ufficio e corruzione in atti giudiziari.

Dopo l'assoluzione, - riporta Rainews - rimane però un procedimento disciplinare per presunte "agevolazioni e regalie" ottenute da un ex brigadiere della Guardia di finanza e dal suo difensore. In particolare, per aver "usufruito gratuitamente, anche con i propri familiari e con la scorta, del soggiorno alberghiero presso l'hotel San Rocco di Orta San Giulio, nel Novarese, il 23 e il 24 maggio del 2015": una vacanza dal costo complessivo di oltre 3mila euro tra pernottamenti, pranzi e cene.