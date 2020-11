Palermo, senza vita nella palestra della scuola. La morte oscura di una bimba

Una bimba di 10 anni ha perso la vita mentre era a scuola a Palermo, impegnata in una lezione di educazione fisica in palestra. Ancora ignoti i motivi del decesso. La tragedia - si legge sul Corriere della Sera - è avvenuta in tarda mattinata. La prima media era impegnata nell’ora di educazione fisica. La piccola, si è accasciata, cadendo a terra ed è morta. Inutili i soccorsi. I sanitari del 118, che sono stati subito allertati, una volta arrivati alla scuola Vittorio Emanuele Orlando hanno cercato invano di rianimare la bambina ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale e della compagnia di San Lorenzo e anche il medico legale. In serata si è appreso che sarà effettuata l’autopsia sulla salma. La tesi privilegiata è che si sia trattato di un malore, oscuro perché a quanto pare non c’erano mai state avvisaglie, ma l’esame autoptico disposto dalla Procura potrà chiarirne le cause. Anche per escludere la possibilità che la bimba soffrisse di una patologia che avrebbe potuto essere diagnosticata in tempo e curata.