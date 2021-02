Pantera nera avvistata tra le campagne di Bari: al via l’operazione di cattura

Pantera nera avvistata tra le campagne del Barese

Nelle campagne del Barese, nella zona di Castellana Grotte, da qualche giorno si aggira una pantera nera. Le forze dell'ordine sono già scese in campo, affiancate dai veterinari dello zoo Safari di Fasano (Br), per cercare di mettere in sicurezza l'area. L'ultimo avvistamento, in ordine di tempo, è stato fatto in contrada Termiteto, tra Castellana e Monopoli, in provincia di Bari.

Pantera nera nel Barese: scatta l'operazione di cattura

La prefettura di Bari a proposito dei timori generali per l'avvistamento, ha fatto sapere che l'esemplare "ha tralasciato tracce inequivocabili del suo passaggio, denotando sinora scarsa aggressività e senza provocare danni a persone o cose”. Si lavora ora “per valutare e pianificare le operazioni necessarie alla esatta localizzazione ed alla successiva cattura in totale sicurezza".

Anche il primo cittadino, Francesco De Ruvo– secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia– ha affermato sui social: "Niente panico, ma prudenza. La prefettura e i carabinieri della forestale stanno organizzando un pronto intervento, al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica". Inoltre la Prefettura ha sottolineato che il sindaco di Castellana Grotte “attiverà tutte le iniziative necessarie a garantire l’informazione ai cittadini anche per consigliare o disporrre con appositi provvedimenti i comportamenti più idonei”.