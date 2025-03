Papa Francesco sarà dimesso domani, l'annuncio del Vaticano: "Ma non..."

Papa Francesco sarà dimesso domani

Papa Francesco sarà dimesso: domani torna a Santa Marta. E' quanto fanno sapere durante un briefing informativo alcuni membri dell’equipe medica che ha in cura il Santo Padre, ricoverato dal 14 febbraio al Gemelli per una polmonite bilaterale.

Domani la benedizione al termine dell'Angelus

Domani, rende noto la Sala Stampa Vaticana, "Papa Francesco ha intenzione di affacciarsi dal Policlinico Agostino Gemelli di Roma per un saluto e una benedizione al termine dell'Angelus che verrà distribuito in forma scritta come nelle scorse settimane”. Vatican Media sarà presente per le riprese e la distribuzione delle immagini.

Il messaggio dal Gemelli

Papa Francesco, intanto, ha voluto rivolgersi ai fedeli con un messaggio scritto dal Gemelli. “Anche se non posso essere fisicamente presente in mezzo a voi, vi esprimo la mia grande gioia nel sapervi uniti a me e tra di voi nel Signore Gesù, come Chiesa. Vi benedico e prego per voi" ha scritto, rivolgendosi ai pellegrini di diverse diocesi, tra cui quella di Napoli. "Vi raccomando: anche voi continuate a pregare per me” ha aggiunto.

“Saluto voi e i vostri Vescovi in occasione dei Pellegrinaggi giubilari diocesani che state compiendo. In essi si esprime l'unità che vi raccoglie come comunità attorno ai vostri Pastori e al Vescovo di Roma, nonché l’impegno ad abbracciare l’invito di Gesù a entrare 'per la porta stretta'".

"L’amore è così: unisce e fa crescere insieme. Per questo, pur con cammini diversi, vi ha portati qui insieme presso la tomba di Pietro, da cui potrete ripartire ancora più forti nella fede e più uniti nella carità. In questi giorni ho sentito tanto il sostegno di questa vostra vicinanza, soprattutto attraverso le preghiere con cui mi avete accompagnato”, ha scritto il Pontefice.