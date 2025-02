Pedopornografia, in manette sette insospettabili: avevano migliaia di file vietati. Colti sul fatto

Pedopornografia, scoperti centinaia di migliaia di file proibiti: sette arresti

Blitz della polizia a Roma, in manette sette "insospettabili" di età compresa tra i 50 e i 60 anni, custodivano migliaia di file compromettenti di carattere pedopornografico. Gli uomini del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Lazio hanno arrestato in flagranza sette persone con l'accusa di pedopornografia online. Al momento dell'esecuzione dei provvedimenti di perquisizione informativa, i dispositivi utilizzati erano tutti accesi e collegati. Una indagine complessa che ha permesso di trovare e sequestrare centinaia di migliaia di file archiviati da oltre 10 anni.

Si tratta di operai, tecnici informatici presso un noto ospedale, un impiegato di un istituto bancario della Capitale, un volontario presso una casa famiglia e un ex amministratore di condominio. Quest'ultimo, in particolare, era in possesso di oltre 150.000 file, collezionati e catalogati da oltre 10 anni. Gli arrestati erano tutti in collegamento tra loro.