Pescara, la prof 54enne alla 14enne: "Sei bona. Se c'è la kisscam ci baciamo?"

Pescara, la prof 54enne nei guai. L'interrogatorio e le chat con una 14enne

Una professoressa di 54 anni di Pescara è stata iscritta nel registro degli indagati e sospesa per un anno. L'inchiesta è partita dalla segnalazione della psicologa della scuola, alla quale si era rivolta la ragazzina di 14 anni, raccontandole di quel rapporto anomalo con l’adulta. Questi - riporta Il Corriere della Sera - erano solo alcuni dei messaggi che l'insegnante mandava alla ragazzina. "Quanto ti vorrei qua, mo' se stavamo assieme ce ne andavamo...". Poco dopo, un altro messaggio: "Ma se c’è la kiss cam in piazza ci baciamo?". Frasi con parole così, "quanto ti voglio bene, quanto ti sta bene la maglietta, sei bella, sei bona", finite nelle carte di un’inchiesta della procura che accusa la docente di atti sessuali con minorenne.

"La professoressa mi piaceva tanto come persona — sono le parole della minore e lo riporta Il Corriere — ma nel senso che la vedevo come punto di riferimento nel senso di amicizia, non era mia intenzione fare altro insomma". La ragazza col passare del tempo perde serenità, si rivolge alla psicologa: quando la prof ne viene a conoscenza le chiede, secondo il racconto della ragazza, di cancellare alcune chat. Ci sarebbe stato anche un rapporto a casa della prof. In seguito tutto si è diradato anche se altri contatti, scrive il gip "avvenivano in laboratorio o in bagno". Così è scattata la procedura del codice rosso, poi l’interdizione per un anno dalla scuola, quindi il divieto assoluto di contatti con la ragazza e, giovedì scorso, l’interrogatorio. L'insegnante si è avvalsa della facoltà di non rispondere.