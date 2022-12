Qatar-gate, soldi tangenti emessi in Belgio: sarà facile risalire a corruttori

Qatar-gate, i media belgi: parte dei soldi trovati da Panzeri e Kaili emessa in Belgio

Una parte dei contanti trovati dalla polizia a casa di Antonio Panzeri e in quella di Eva Kaili oltre che nelle borse che aveva il padre dell'eurodeputata ellenica sono stati emessi in Belgio. E' quanto si legge sul quotidiano belga L'Echo. Quest'aspetto potrebbe consentire un progresso ulteriori nelle indagini della Procura. Come ricorda la stessa stampa belga "conoscendo il luogo di emissione, sarà facile individuare la banca in cui sono state prelevate le mazzette, e quindi il conto corrente e l'identità della persona che ha effettuato il prelievo".

Qatar-gate, prima udienza a Bruxelles per i 4 fermati

E' in corso davanti alla Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles la prima udienza delle quattro persone fermate nell'ambito dell'inchiesta sul Qatar-gate. La giustizia belga deve decidere se predisporre misure cautelari diverse dall'arresto per i quattro fermati oppure rimetterli in libertà. In aula - chiusa ai giornalisti - sono presenti, secondo quanto si è appreso, l'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, l'ex eurodeputato socialista Antonio Panzeri, Francesco Giorgi e Nicolò Figà-Talamanca. Il pronunciamento dei giudici è atteso nel pomeriggio.

Qatar-gate, Schlein: grave tentativo ingerenza da stati esteri

"Gravissimo e' pure l'altro lato di questa vicenda: il tentativo di ingerenza nell'attivita' del parlamento da parte di uno o due Stati esteri, tentativo fortunatamente sventato perche' il Parlamento ha preso posizioni dure e chiare contro le violazioni dei diritti di lavoratori e lavoratrici in Qatar". Lo scrive la deputata del Pd, candidata alla segreteria dem, Elly Schlein.