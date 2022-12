Quale marca di prosciutto cotto comprare al supermercato, ecco la migliore

Prosciutto cotto, ecco quale comprare al supermercato. La classifica per non sbagliare mai

Il prosciutto cotto è un alimento molto amato da noi italiani. Quando andiamo a fare la spesa è possibile scegliere tra tante diverse marche nei supermercati e discount. Ma qual è il miglior prosciutto cotto da comprare? Milioni di italiani andando alla Coop o alla Esselunga e al Conad, si chiedono quale sia il miglior affettato da scegliere tra i tanti marchi a disposizione, da Parmacotto a Citterio o Negroni.

Altroconsumo ha analizzato 18 marchi di prosciutto cotto in vendita nei supermercati italiani per stilare poi una classifica. Si tratta di 18 campioni di prosciutto Cotto Alta Qualità, ovvero una tipologia di affettato per il quale la legge richiede dei parametri ben precisi riguardo la sua composizione.

Il miglior prosciutto cotto è il Parmacotto Azzurro Prosciutto Cotto di Alta Qualità con un punteggio di 69. Il miglior acquisto per il buon rapporto qualità/prezzo è invece Casa Modena Liberamente Prosciutto Cotto di Alta Qualità Magro che si attesta al secondo posto con un punteggio di 65.

1) Parmacotto Azzurro Prosciutto Cotto di Alta Qualità -25% di sale – Punteggio 69 – Qualità Buona – Migliore del Test – Prezzo medio 3,78 euro a confezione

2) Casa Modena Liberamente Prosciutto Cotto di Alta Qualità Magro – Punteggio 65 – Qualità Buona – Prezzo medio 2,84 euro a confezione – Miglior Acquisto

3) Negroni Cotto Stella Prosciutto Cotto Alta Qualità – Punteggio 61 – Qualità Media – Prezzo medio 3,14 euro a confezione

4) Fratelli Beretta Puro Beretta Prosciutto Cotto Alta Qualità – Punteggio 59 – Qualità Media – Prezzo medio 3,43 euro a confezione

5) La Bottega del Gusto (Eurospin) Fresche Fette Prosciutto Cotto Alta Qualità – Punteggio 58 – Qualità Media – Prezzo medio 1,69 euro a confezione.

6) Fratelli Beretta Fresca Salumeria Prosciutto Cotto Alta Qualità – Punteggio 57 – Qualità Media – Prezzo medio 3,07 euro a confezione

7) Dal Salumiere (Lidl) Prosciutto Cotto Alta Qualità Sgrassato – Punteggio 54 – Qualità Media – Prezzo medio 1,69 euro a confezione

8) Citterio Tagliofresco in Leggerezza Prosciutto Cotto di Alta Qualità – Punteggio 52 – Qualità Media – Prezzo medio 3,11 euro a confezione

9) Conad PiacerSì Prosciutto Cotto Alta Qualità Solo 3% di Grassi – Punteggio 52 – Qualità Media – Prezzo medio 1,82 euro a confezione

10) Ferrarini Prosciutto Cotto a Fette Alta Qualità – Punteggio 52 – Qualità Media – Prezzo medio 3,67 euro a confezione.