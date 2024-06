Ragusa, dà fuoco alla case dei parenti: gravi due bambini, morta una donna

Vittoria, appicca il fuoco alla casa e viene poi arrestato. Nel rogo sono stati feriti i suoi due fratellini e il marito della madre, che è morta in ospedale

A Vittoria, in provincia di Ragusa, un tunisino con problemi psichici è stato arrestato dalla polizia per aver appiccato il fuoco alla casa in cui vivevano alcuni suoi parenti. L'uomo, apparentemente dopo una lite, avrebbe ammucchiato dei pneumatici davanti casa per poi darli alle fiamme con uno straccio imbevuto di liquido infiammabile.

Il rogo è stato appiccato intorno alle 2.30 nell'abitazione in piazza dell'Unità, accanto alla chiesetta sconsacrata della Trinità che dà il nome al quartiere. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco ma l'immobile è andato distrutto.

Nell'incendio sono rimaste ferite tre persone mentre una donna è morta dopo il ricovero all'ospedale Guzzardo di Vittoria per le gravi ustioni. Si tratta della madre dell'uomo che ha appiccato l'incendio mentre i feriti sono i suoi due fratellini e il marito della donna.