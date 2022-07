Ricky Martin, il nipote lo accusa di abusi: rischia 50 anni di carcere

Ricky Martin accusato di violenza domestica: che cosa è successo tra lui e il nipote

Ricky Martin, il famoso cantante portoricano, è rimasto invischiato in uno scandalo sessuale che ha coinvolto suo nipote. Lo ha riferito l'agenzia di stampa spagnola Marca, che ha aggiunto che se le accuse - emerse dopo che la polizia ha ricevuto una denuncia per abusi domestici a suo carico - si rivelassero vere, il cantante rischia fino a 50 anni di carcere.

A inizio luglio, i media portoricani hanno riferito che la polizia ha confermato l'emissione di un ordine restrittivo contro Martin alla luce di una denuncia per violenza domestica presentata da una persona rimasta anonima.

Ora Eric Martin, uno dei fratelli del cantante, ha rotto il silenzio, rivelando che chi ha sporto denuncia è Dennis Yadiel Sanchez, nipote di 21 anni di Ricky Martin: lo ha riferito Marca. Martin è accusato di violenza fisica e psicologica contro Sanchez per sette mesi, hanno riferito i media, citando la versione della vittima. Se ne fosse dimostrata la colpevolezza, il cantante potrebbe rischiare fino a 50 anni di reclusione per quello che la legge portoricana considera un rapporto incestuoso.

Ricky Martin accusato di abusi, la replica dell'avvocato: "E' tutto falso"

L'avvocato di Martin, Marty Singer, ha dichiarato al New York Post che queste accuse sono false. "Purtroppo, la persona che ha fatto queste affermazioni sta affrontando sfide profonde per la sua salute mentale. Ricky Martin, ovviamente, non è mai stato - e non sarebbe mai stato - coinvolto in alcun tipo di relazione sessuale o romantica con suo nipote", ha dichiarato il legale.

Enrique Martin Morales, per tutti noto come Ricky Martin, è un cantante e attore portoricano che ha avuto enorme popolarità negli anni Novanta. È considerato il 're del pop latino'. Ha vinto sette Grammy Awards e ha la cittadinanza spagnola. Martin ha dichiarato pubblicamente la sua omosessualità nel 2010 ed è sposato da qualche anno con il pittore e artista siriano Jwan Yosef. Sta crescendo quattro figli avuti attraverso maternità surrogata.