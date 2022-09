Rom giù dalla finestra. Procura: "Gli agenti senza mandato di perquisizione"

Roma, svolta nel caso del ragazzo disabile caduto dalla finestra. La Procura: "Gli agenti non avevano nessun mandato di perquisizione"

Nel caso di Hasib Omerovic, il disabile di etnia rom di 36 anni che è precipitato dalla finestra di un appartamento di Primavalle, c'è una possibile svolta. Dai primi accertamenti, non c'era nessun mandato di perquisizione da parte della Procura di Roma. Chi indaga dovrà chiarire se sia trattata di una perquisizione di iniziativa coordinata da un funzionario o di una decisione presa dagli agenti che verrano sentiti dagli inquirenti.



Nell'ambito dell'inchiesta, in cui si procede per concorso in tentato omicidio, sono stati già sentiti tutti i vicini della famiglia Omerovic, che abitano nel quartiere di Primavalle. Un'indagine che la Procura di Roma sta svolgendo insieme alla Squadra Mobile con la piena collaborazione da parte della Polizia di Stato. I poliziotti coinvolti nel caso saranno sentiti dagli inquirenti per chiarire la dinamica dei fatti.