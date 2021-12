Roma, bagno senza vestiti nella fontana inseguito dalla polizia. VIDEO

Un uomo si è fatto un bagno nella fontana di piazza della Repubblica a Roma: l'unico indumento indossato era un cappellino rosso

Senza mascherina, senza Green Pass e senza vestiti: nudo e coperto solo da un cappello rosso. Alle 11 di mattina un uomo di colore si è fatto il bagno nella fontana di piazza della Repubblica, inseguito da agenti della Polizia Locale e da agenti della Ps nella vasca dove ha passeggiato “nature” per diversi minuti.

La scena dell’uomo nudo nella fontana della Najadi è stata ripresa da un telefonino di un passeggero di un bus Atac che ha testimoniato le minacce ai passanti e il tentativo di sfuggire alla cattura, minacciando gli agenti con sputi e getti d’acqua.

A colpi di manganello l’uomo è stato poi bloccato e portato in Questura, nella vicinissima via di San Vitale. Per lui l’accusa è resistenza e oltraggio e violazione delle leggi che impediscono il bagno nelle fontane di Roma. Uno degli agenti della Polizia Locale è stato costretto ad un bagno vestito fuori stagione.