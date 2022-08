Roma, fratellini abusati sessualmente per anni da quello che chiamavano "zio"

"Quando i nostri genitori ci lasciano da lui...". Roma, fratellini abusati dallo "zio" denunciano l'uomo alle autorità

Un incubo durato anni, capace di rovinare completamente l’infanzia di due bambini. A Roma, in un quartiere di periferia, fratello e sorella (lui 18 anni e lei 13) si sono presentati alla caserma per denunciare un fatto sconcertante.

I due hanno raccontato ai carabinieri della stazione di Casalbertone di aver subito abusi sessuali per diversi anni, oltre cinque, da parte di un parente stretto, che da loro si faceva chiamare “lo zio”. Una volta maggiorenne, il fratello ha preso per mano la sua sorellina e per far finire per sempre questi abusi ha deciso di correre a rivelare il tutto alle autorità.

“Da anni, quando i nostri genitori ci lasciano da lui, dobbiamo sottostare alle sue molestie sessuali”. […] i Carabinieri […] hanno dato esecuzione a un'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere […] dell'uomo, un romano, perché gravemente indiziato di aver abusato sessualmente di due minori, un maschio e una femmina, in più occasioni, quando gli venivano affidati per brevi periodi”.