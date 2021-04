Roma, l'infermiere rubava all'ospedale: arrestato per peculato

Rubava materiali dell'ospedale di Roma in cui lavorava: per questo, dopo varie segnalazioni di ammanchi di materiale infermieristico da parte dei responsabili della struttura sanitaria, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato per peculato un infermiere 46enne romano.

L'infermiere era in servizio presso il Policlinico di Tor Vergata. Nello specifico, al termine di un servizio di osservazione, ieri mattina i militari hanno fermato l’uomo all’esterno del plesso ospedaliero, mentre si avvicinava alla sua auto con un borsone da palestra. La perquisizione ha permesso di recuperare diverso materiale ospedaliero, di cui il 46enne ne aveva disponibilità, data la sua mansione, nascosto all'interno del borsone. I Carabinieri hanno bloccato l’infermiere infedele e lo hanno accompagnato in caserma, dove resterà in attesa del rito direttissimo. Il materiale recuperato è stato restituito alla direzione sanitaria dell’ospedale.