Rovigo, bimbo di 4 anni trovato morto nell'Adigetto. Giocava vicino al canale

Tragedia a Rovigo, bimbo di 4 anni inghiottito dal canale Adigetto

Un bambino di appena 4 anni è stato trovato senza vita dopo 5 ore di ricerche. Il piccolo aveva fatto perdere le sue tracce e il padre aveva immediatamente dato l'allarme. L'incidente è avvenuto a Fratta Polesine in provincia di Rovigo. I vigili del fuoco in perlustrazione su un gommone hanno trovato il corpo a 700 metri a valle, nelle fredde acque del canale Adigetto: i soccorritori hanno visto e recuperato il corpo galleggiante del bimbo, scivolato nell’acqua intorno alle 18,30 e ritrovato senza vita alle 23.30.

La salma - riporta il Resto del Carlino - è stata recuperata e dopo la constatazione della morte da parte del medico è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. L’incidente è accaduto nel tardo pomeriggio a Fratta Polesine (Rovigo). Il bambino pare fosse in compagnia del padre, che subito ha dato l’allarme quando non l’ha più trovato nel luogo in cui giocava. I carabinieri stanno cercando di capire con esattezza la dinamica dell'episodio.