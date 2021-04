Russia espelle diplomatico italiano. Farnesina: "Atto ingiusto e infondato"

Russia: espulso un diplomatico italiano, rappresaglia al caso Walter Biot.

La Russia ha espulso un diplomatico italiano in reazione alla decisione italiana di espellere due diplomatici russi per il caso di spionaggio che ha coinvolto l'ufficiale di Marina Walter Biot, il quale è stato arrestato con l'accusa di consegnare materiale ai russi in cambio di un corrispettivo in denaro. Si tratta di Claudio Pacifici, consigliere dell’attache per la difesa e gli affari navali dell’ambasciata italiana. Intanto l’ambasciatore italiano a Mosca Pasquale Terraciano è convocato al ministero degli Esteri.

Russia, Farnesina: "Espulsione ingiusta e infondata".

La Farnesina in merito all'espulsione fa sapere in una nota di aver "appreso con profondo rammarico della decisione della Federazione Russa di espellere l'Addetto navale aggiunto dell'Ambasciata d'Italia a Mosca con un preavviso di 24 ore" e di considerare "la decisione infondata e ingiusta perché in ritorsione a una legittima misura presa dalle Autorità italiane a difesa della propria sicurezza''.