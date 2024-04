Santanchè e le "banche amiche". Quel maxi-debito milionario mai saldato

Inchiesta Santanchè, il giallo dei prestiti ottenuti e mai saldati con le banche

L'inchiesta per falso in bilancio che ha travolto la ministra del turismo Daniela Santanchè e la sua società Visibilia, sta facendo emergere particolari inediti e misteriosi su questa intricata vicenda che rischia anche di costarle anche la poltrona al governo. Le banche - si legge nelle carte dell'inchiesta e lo riporta Il Fatto Quotidiano - avrebbero concesso a Santanchè prestiti a occhi chiusi anche quando i bilanci non erano tali da poterli rimborsare. Nelle carte dell’inchiesta sul dissesto di Visibilia della Procura di Milano, gli ispettori della Banca d’Italia e il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della GdF hanno ricostruito le operazioni bancarie con cui il gruppo, già dissestato, ha potuto tirare a campare per anni.

Dalle relazioni della Banca d'Italia emerge un quadro netto: dal 2014 al 2023 il dissestato gruppo editoriale-concessionario di Santanchè ha ricevuto dalle banche finanziamenti totali per oltre 7,8 milioni e ne ha restituiti solo 5,3. I finanziatori - in base a quanto risulta a Il Fatto - sono stati Intesa Sanpaolo, Bps, Credito Valtellinese e Banco Bpm. Visibilia Srl (in liquidazione) ad agosto 2023 ha raggiunto l’intesa con i creditori: tra questi Prelios Credit Servicing, che aveva rilevato il credito da Intesa, ha accettato 1,2 milioni su 4,5 milioni dovuti, con uno sconto del 73% sul debito. Ma i "buchi" si sono registrati anche ad altre società riconducibili alla ministra: Bioera, Ki Group e Biofood.