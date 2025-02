Scarcerato perché obeso, torna in cella Dimitri Fricano, l'uomo condannato per l'omicidio della fidanzata Erika Preti

Dimitri Fricano torna in carcere. Il biellese condannato a 30 anni per l’omicidio della sua fidanzata Erika Preti, da un anno e due mesi era ai domiciliari per le sue gravi condizioni di salute dopo che era arrivato a pesare fino a 200 chili. In questo periodo era in cura all'ospedale di Ponderano (Biella).

Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta di prorogare i domiciliari presentata dall'avvocato dell'uomo, Elena Chiastellaro.

La motivazione del giudice è che ci sono strutture adatte a accogliere Fricano con i suoi problemi di salute. Pertanto, si è subito provveduto a far rispettare l'ordinanza accompagnando l'uomo in carcere a Biella, in attesa della nuova destinazione detentiva.