Segre indagato per "bancarotta e truffa allo Stato". Nuovi guai dopo il matrimonio saltato con Cristina Seymandi

Segre-Seymandi, le chat sulle presunte corna svelano altro...

Torna d'attualità la vicenda Segre-Seymandi, quella incredibile storia legata al matrimonio saltato per la coppia dopo l'annuncio pubblico alla festa prima delle nozze del tradimento. Per quel caso dell'estate del 2023 è stata aperta un'inchiesta, visto che la mancata moglie accusata dal finanziere, ha fatto un esposto in Procura, con tanto di chat allegate. E proprio da queste conversazioni - in base a quanto risulta a Il Corriere della Sera - sarebbero emersi altri particolari che hanno portato a mettere sotto inchiesta Massimo Segre, l'accusa è di "bancarotta e truffa allo Stato". Soldi pubblici e affari di famiglia si intrecciano negli atti della nuova inchiesta che si abbatte sul finanziere. Prima lo scandalo rosa per la separazione sentimentale — a favore di social — con l’imprenditrice Cristina Seymandi, poi i guai giudiziari legati ai presunti falsi in bilancio.

L'azienda nel mirino sarebbe la Directa Sim (la società di trading - prosegue Il Corriere - di cui Segre è presidente) e ora un altro avviso di garanzia è stato disposto nei suoi confronti dalla Procura di Torino. Bancarotta e truffa ai danni dello Stato sono i reati ipotizzati dai pm che da mesi indagano sul salvataggio di quella che fino a poco tempo fa si chiamava Savio Thesan, l’azienda valsusina — produce componenti per serramenti, rilevata nel 2022 dalla Hope di Seymandi (all’epoca fidanzata del finanziere) grazie anche a un finanziamento di 2 milioni euro elargito da Finpiemonte, la finanziaria della Regione. In quelle chat sul "tradimento" sarebbero spuntati elementi utili per questa indagine, Seymandi sarebbe estranea ai fatti.