Segre-Seymandi: pace fatta sui soldi prelevati da lei. Via pure la querela

Accordo tra la coppia scoppiata dell'estate Segre-Seymandi

Tanto tuonò che alla fine non piovve. Massimo Segre e Cristina Seymandi si sono accordati. Secondo il Giornale, i due "sarebbero vicini a un accordo riservatissimo «per mettere a tacere le reciproche irrequietezze e chiudere così ogni rimostranza avanzata»". Un patto segreto, visto che "l’accordo avrebbe tra la clausole quella che nessuna delle due parti dovrà divulgare alcunché sul gentleman agreement, soprattutto per quanto riguarda le cifre in ballo".

Come nota maliziosamente il Giornale, "una condizione bizzarra per concludere una vicenda che è stata vissuta all’insegna del lavaggio pubblico di panni sporchi". Dopo la celeberrima vicenda dell'accusa di tradimento da parte di Segre alla festa di compleanno (e fidanzamento) di lei, la vicenda si è sposta in tribunale. Con due filoni, ricorda il Giornale. "Il primo, di natura civilistica, vede Segre chiedere il blocco della cifra di 700mila euro che la Seymandi aveva prelevato da un conto cointestato nel marzo del 2022". E "il secondo è una querela presentata in procura dalla donna contro l’ex fidanzato per violenza privata". Anche la querela dovrebbe essere ora ritirata.