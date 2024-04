"Sembrava crollasse tutto". Terremoto record Napoli, tremano i Campi Flegrei

Terremoto ai Campi Flegrei, scossa record

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 si è verificata oggi nell'area dei Campi Flegrei, intorno alle 5.44. Lo riferisce l'Ingv. L'epicentro, ad una profondità di 3 chilometri, si è verificato nel golfo tra Bacoli e Pozzuoli.

È stata la più forte scossa bradisismica in mare degli ultimi 40 anni nell'area dei Campi Flegrei - dice all'Adnkronos il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione - C’è la necessità di completare la legge nazionale sul bradisismo, serve un sisma Bonus, stiamo effettuando dei controlli sul patrimonio edilizio e laddove ci siano interventi antisismici su fabbricati poi servono gli strumenti economici per i cittadini per realizzarli. Sennò è come dire a una persona che è ammalata, senza dargli la cura".

Il sindaco di Bacoli aggiunge che "il centro operativo comunale è attivo da stamattina, ci stiamo attivando per eventuali danni, sono caduti calcinacci e ci sono crepe in alcune abitazioni, ci saranno anche interventi di controllo nelle scuole e ho emanato anche ordinanze di divieto di circolazione di barche di grosse dimensioni sul nostro territorio”.

"La scossa di questa mattina è stata forte, 3.9 la magnitudo registrata dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano. Come accade in queste occasioni ci siamo attivati subito con i volontari della Protezione civile e la Polizia municipale. Al momento non si segnalano danni", scrive in un post su Facebook il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, dopo la scossa di terremoto.

"Per eventuali segnalazioni potete utilizzare i numeri della Centrale Operativa della Polizia municipale: 081/8551891 e quelli della Protezione Civile: 081/18894400", scrive il sindaco, dando indicazioni ai cittadini.

"Dalle ore 1.38 registrato sciame sismico in area flegrea. La scossa maggiore è di magnitudo 3.9. La nostra Sala Situazione Italia è in contatto con strutture di protezione civile sul territorio. Dalle verifiche non risultano danni". E' quanto si legge in un post sull'account Facebook del Dipartimento della Protezione civile.

Paura a Napoli

"I Campi Flegrei stamattina ci hanno svegliato con il botto", "Sembrava che tutto crollasse", "Dicono che i napoletani siano i sudamericani d'Italia. Io direi anche un bel po' giapponesi". Paura anche a Napoli dopo la forte scossa, con centinaia di commenti sui social e tanto spavento per i tanti cittadini che hanno avvertito il terremoto di oggi. Tra i commentatori, anche chi ha deciso di scendere in strada prima dell'alba per il timore di crolli.