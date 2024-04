Si sente male dopo il decollo: 30enne muore sul volo Torino-Lamezia

Malore sul volo Torino-Lamezia, l'aereo torna indietro ma il giovane non ce la fa: morto 30enne

Un tragico evento ha segnato il volo Torino-Lamezia Terme di Ryanair oggi, con la morte di un giovane passeggero trentenne. L'aereo, decollato puntualmente alle 11 da Caselle, ha subito dovuto fare ritorno a causa del malore improvviso accusato dal passeggero, che si trovava in compagnia della moglie.

Come riportato dal Corriere della Sera, a metà del tragitto, il giovane ha iniziato a sentirsi male, rendendo necessaria una richiesta di atterraggio d'emergenza da parte del capitano del volo. Tuttavia, nonostante i tentativi di contattare vari aeroporti per ottenere l'autorizzazione, nessuna risposta affermativa è pervenuta, costringendo così il pilota a fare ritorno allo scalo di partenza, Torino-Caselle. Nonostante i soccorsi immediati forniti a bordo e il pronto rientro all'aeroporto di Torino, purtroppo il giovane non è sopravvissuto.

La versione ufficiale della Sagat smentisce le voci che circolavano riguardo al ritardo nell'arrivo dell'ambulanza, affermando che il personale medico è intervenuto tempestivamente una volta atterrato l'aereo.