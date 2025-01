Stupro di Capodanno in Duomo: "Mani sotto i vestiti, erano 50-100. Bloccate e terrorizzate"

Stupro di Capodanno in Duomo, il racconto choc di una turista 20enne

Una 20enne di Liegi (Belgio) ha denunciato ai media del suo paese di aver subito, insieme alle sue due amiche, molestie a Capodanno in Piazza Duomo a Milano, da 50-100 uomini che le avrebbero circondate e toccate. La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta contro ignoti per violenza sessuale di gruppo. La ragazza ha deciso di uscire allo scoperto e svelare i dettagli della drammatica notte dell'ultimo dell'anno che ha vissuto a Milano. Nella calca, tre ragazze hanno sentito mani che si allungavano e insistevano sui loro corpi. "Violenze e aggressioni sessuali - ha spiegato la 20enne alla tv Rtl - davanti a migliaia di persone! Eravamo intrappolate, impotenti di fronte a una tale violenza. Ci circondavano 50, 100 uomini tra i 20 e i 40 anni e non riuscivamo più muoverci".

"Ci toccavano ovunque, sui vestiti ma anche sotto", "abbiamo provato - prosegue - a dare schiaffi e calci ma era impossibile. Eravamo impotenti. Non importa quanto urlassimo, non c’era modo di liberarsi". A farla uscire da un "incubo a occhi aperti" - riporta Il Corriere della Sera - è stato "un signore italiano che si trovava assieme a sua moglie, anche lei vittima di toccamenti. Altrimenti non so che cosa mi sarebbe successo". Addirittura una agente donna "ha pianto dicendoci che era impotente di fronte a questa situazione. Ho ancora tanta paura". La ragazza adesso è seguita da uno psicologo.